В Израиле состоялся чемпионат по бодибилдингу и фитнесу. Фоторепортаж

Фото: Сегев Шошан. Федерация IPC

Недавно в Центре сценических искусств в Раанане состоялся открытый чемпионат Израиля по бодибилдингу (IPC Open), в котором приняли участие спортсмены из всех регионов страны, состязавшиеся в 18 различных категориях.

Президент Федерации IPC в Израиле Стас Струзберг рассказывает, что проведение чемпионата откладывалось дважды из-за карантинных мер, однако его удалось провести за сутки до введения "герметичного" карантина. По словам организаторов, турнир проводился со строгим соблюдением всех указаний минздрава, было ограничено количество зрителей и тщательно соблюдался масочный режим.

Всего в чемпионате приняли участие свыше 80 атлетов, что, по оценке руководства федерации IPC, является отличным показателем растущей популярности соревновательного спорта в Израиле. Победители были награждены медалями и кубками, а также отмечены ценными призами и подарками.

Абсолютным победителем в категории Bodybuilding стал Эли Староста из Беэр-Шевы, в категории Classic physique – Матан Шмуэль из Нетивота. Александра Каганова из Хайфы выиграла титул абсолютной чемпионки в категории Fitness bikini, а Нирох Ниро из Иерусалима – в категории Men's physique.