Акции протеста в условиях общего карантина. Фоторепортаж из Тель-Авива

Фото: Flash90. Видео: пресс-служба полиции Израиля

Вечером в субботу, 3 октября, во многих городах Израиля прошли демонстрации протеста против премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

На площади перед театром "Габима" в Тель-Авиве собрались манифестанты. Выждав некоторое время, полиция потребовала от них разойтись, так как демонстрация проводилась с нарушением ограничений, установленных правительством. Митингующие проигнорировали это требование. Многие участники митинга направились в сторону площади Рабина. Этот марш не был санкционирован полицией, однако сотрудники правоохранительных органов не препятствовали его проведению. Сообщалось демонстрантах, пострадавших в результате действий полиции, в частности легкую траву руки получил мэр Тель-Авива Рон Хульдаи, участвовавший в акции протеста.

На площади А-Мошавот в Тель-Авиве также проходила демонстрация проходила с нарушением ограничений. Полиция выписала штрафы участникам митинга, а также нескольким журналистам, находившимся на месте митинга.

Трое демонстрантов были задержаны полицией в Кфар-Сабе, возле дома министра иностранных дел Габи Ашкенази.

Организаторы митингов сообщили, что в нескольких городах имели место насильственные действия в отношении участников демонстраций. В Хайфе неизвестный бросил петарду в сторону демонстрантов, а в Нетании в них были брошены камни. Подверглась нападению участница митинга в тель-авивском районе Рамат а-Хаяль, ей потребовалась медицинская помощь.

В Пардес Хане, по утверждению организаторов митингов, хулиганы плюнули в участников демонстраций и избили мужчину, который пытался их защитить. Полиция сообщила о задержании подозреваемого в причастности к инциденту.

"Пролившаяся сегодня кровь целиком на совести премьер-министра, который подстрекает против митингующих и систематически распространяет клевету", – заявили организаторы митингов. Согласно опубликованной ими информации, в митингах приняли участие примерно 130 тысяч человек.

В ночь на 4 октября пресс-служба полиции сообщила, что только в Тель-Авиве были задержаны 38 демонстрантов, сотням нарушителей постановлений о карантине были выписаны штрафы.

Напомним, в конце минувшей недели были введены ограничения на проведение демонстраций во время тотального карантина. Согласно утвержденным распоряжениям, граждане могут митинговать на расстоянии, не превышающем 1000 метров от места жительства, группами не более 20 человек.