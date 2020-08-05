"Хиросима" в порту Бейрута: последствия мощнейшего взрыва. Фоторепортаж

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4 августа около 18:00 в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. По данным правительства Ливана, взорвались около 2750 тонн аммиачной селитры (нитрата аммония), которые хранились на складе в порту в течение шести лет.

Минздрав Ливана в ночь на 5 августа сообщило о 78 погибших и более 4000 раненых. Но эти сведения не окончательные.

По предварительным данным возгорание произошло в ангаре №12, в котором хранились фейерверки. По неизвестной причине произошло возгорание, искры от фейерверков попали на склад со взрывчаткой. Это привело к детонации нескольких тысяч тонн аммиачной селитры.

Взрывной волной были выбиты стекла в зданиях в районе порта и в центре города, был причинен ущерб президентскому дворцу. Несколько жилых зданий обрушились, под их обломками оказались люди.

Взрыв привел к отключению электричества в столице, что затруднило работу больниц.

Губернатор Бейрута Маруан Аббуд в прямом эфире заявил: "Это Хиросима".

Глава правительства Ливана Хасан Диаб объявил трехдневный траур. Президент страны Мишель Аун попросил правительство собраться на экстренное заседание, чтобы объявить о введении в стране чрезвычайного положения на две недели.

Террористическая организация "Хизбалла" распространила заявление, в котором опровергаются слухи, что к взрыву в порту имеет отношение Израиль.