"Хиросима" в порту Бейрута: последствия мощнейшего взрыва. Фоторепортаж
Фото: Getty Images
4 августа около 18:00 в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. По данным правительства Ливана, взорвались около 2750 тонн аммиачной селитры (нитрата аммония), которые хранились на складе в порту в течение шести лет.
Минздрав Ливана в ночь на 5 августа сообщило о 78 погибших и более 4000 раненых. Но эти сведения не окончательные.
По предварительным данным возгорание произошло в ангаре №12, в котором хранились фейерверки. По неизвестной причине произошло возгорание, искры от фейерверков попали на склад со взрывчаткой. Это привело к детонации нескольких тысяч тонн аммиачной селитры.
Взрывной волной были выбиты стекла в зданиях в районе порта и в центре города, был причинен ущерб президентскому дворцу. Несколько жилых зданий обрушились, под их обломками оказались люди.
Взрыв привел к отключению электричества в столице, что затруднило работу больниц.
Губернатор Бейрута Маруан Аббуд в прямом эфире заявил: "Это Хиросима".
Глава правительства Ливана Хасан Диаб объявил трехдневный траур. Президент страны Мишель Аун попросил правительство собраться на экстренное заседание, чтобы объявить о введении в стране чрезвычайного положения на две недели.
Террористическая организация "Хизбалла" распространила заявление, в котором опровергаются слухи, что к взрыву в порту имеет отношение Израиль.
Израиль через посредников предложил правительству Ливана свою помощь.
لحظة الانفجار pic.twitter.com/hFHqK5sQ7e– Falafel (@FalafelOfficial) August 4, 2020
pic.twitter.com/2XEerhqNDU– Falafel (@FalafelOfficial) August 4, 2020
Уточненные данные о жертвах взрыва в Бейруте: не менее 78 погибших, около 4000 раненых
Взрыв в порту Бейрута: множество погибших, тысячи раненых
После взрыва в Бейруте Израиль предложил Ливану свою помощь