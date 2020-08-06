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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи6 августа 2020 г., 10:04

Порт Бейрута после мощнейшего взрыва. Аэрофотосъемка и спутниковые снимки

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По предварительной оценке ливанских властей, ущерб от мощнейшего взрыва в порту Бейрута, прогремевшего 4 августа, составляет до 15 миллиардов долларов, что может иметь катастрофические последствия для экономики страны, переживающей тяжелый кризис.

В результате взрыва на месте 12-го ангара образовалась воронка радиусом около 70 метров. Десятки других ангаров разрушены. Было уничтожено судно, стоявшее около 12-го ангара. Еще одно судно перевернулось. Пострадали еще четыре грузовых судна. Причинен огромный ущерб зданиям, инфраструктурам и транспортным средствам в радиусе около 2 км от эпицентра взрыва. Около 250 тысяч человек лишились крова, так как их жилье полностью или частично разрушено. Помимо прочего, уничтожен запас пшеницы, хранившейся в порту.

По состоянию на утро 6 августа, минздрав Ливана подтверждает гибель 137 человек, пострадали более 5000 граждан, многие из них в тяжелом состоянии. Продолжается расчистка завалов, под которыми могут находиться десятки людей.

4 августа около 18:00 в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. По данным правительства Ливана, взорвались около 2750 тонн аммиачной селитры (нитрата аммония), которые хранились на складе в порту в течение шести лет после конфискации на судне Rhosus (по документам, шло из Грузии в Мозамбик под флагом Молдовы, принадлежало гражданину России, экипаж российско-украинский). По данным предварительного расследования, взрыв был следствием длительного хранения аммиачной селитры в ненадлежащих условиях, непосредственной причиной взрыва стало возгорание хранившихся по-соседству фейерверков, которые загорелись от искр при сварке металлической двери ангара. Начато расследование, задержаны подозреваемые. Но очевидно, что в происшедшем виновно множество людей, как принимавших решения по опасному грузу, так и не принявших никаких решений по данному вопросу, хотя имели для этого полномочия. На данном этапе расследования власти Ливана отвергают версию о чьих-либо злонамеренных действиях. Даже "Хизбалла" заявила о непричастности Израиля к взрыву.

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