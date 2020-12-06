Иерусалим:
7 - 15°
Тель-Авив:
13 - 19°
Эйлат:
13 - 24°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Фоторепортажи6 декабря 2020 г., 11:50

Начало грибного сезона в Израиле. Фоторепортаж 2020 года

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото читателей NEWSru.co.il

В редакцию NEWSru.co.il приходят письма с фотографиями "грибной охоты". После начала грибного сезона в Израиле читатели вновь спешат поделиться своими фотовпечатлениями.

Мы обращаемся к нашим читателям с предложением присылать фотографии грибной охоты в ноябре-декабре 2020 года (снимки, сделанные в другие сезоны и в других странах, присылать не нужно).

Лучшие снимки "возглавят рейтинг" фоторепортажа, созданного на основе снимков, присланных читателями. Предпочтение будет отдаваться необычным и наиболее ярким фотографиям.

- Прислать собственные фотографии "грибной охоты" в Израиле
Электронный адрес редакции: newsru_israel@newsru.co.il

Главный гриб лесов Израиля – масленок, вернее три вида маслят: масленок неокольцованный (Suillus collinitus), масленок средиземноморский (Suillus mediterraneensis) и масленок зернистый (Suillus granulatus). От маслят средней полосы их отличает отсутствие пленчатого кольца под шляпкой. Эти грибы растут на песчано-каменистой почве в сосновых лесах, любят прятаться среди травы и опавших игл. Как правило, маслята появляются группами – поэтому грибнику, обнаружившему один масленок, следует, не спеша, оглядеться вокруг. Израильские маслята имеют немного сладковатый вкус. Их можно замариновать, приготовить из них жаркое, суп или соус.

Помимо маслят, в лесах Израиля можно встретить моховики, шампиньоны, рядовки, грузди, подгруздки, сыроежки, рыжики, волнушки, дождевики, болетусы (очень напоминают белые грибы, но при приготовлении их надо сначала отваривать, а отвар сливать) и другие виды.


Специалисты отмечают, что в ближневосточных лесах попадаются также несъедобные и ядовитые грибы. Поэтому любителям тихой лесной охоты рекомендуется брать только знакомые, заведомо съедобные грибы.

См. также статью врача-токсиколога Ноны Ковлер "Грибное помешательство", isrageo.com

Краткое иллюстрированное руководство по наиболее распространенным грибам Израиля

продолжение фоторепортажа
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 22 декабря 2019
Грибной сезон в Израиле: декабрь 2019. Фотогалерея
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 02 января 2019
Грибной сезон зимы 2018-2019 года в Израиле. Фотогалерея
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 22 января 2018
Грибной сезон 2018 в Израиле. Фотогалерея

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

11:50 Начало грибного сезона в Израиле. Фоторепортаж 2020 года
14:55 В Израиль прибыла новая группа репатриантов из Эфиопии. Фоторепортаж
16:42 Режиссеру и актеру Вуди Аллену – 85. Фотогалерея
13:00 Как обнять смерЧь. Выставка Яны Горелик
15:29 Певице и актрисе Жанель Монэ – 35. Фотогалерея
12:33 Американской комедийной актрисе Саре Сильверман – 50. Фотогалерея
13:32 Популярной американской модели Крисси Тайген – 35. Фотогалерея
17:21 Прощание с Марадоной. Фоторепортаж из Аргентины
15:51 Всемирно известной албанской певице и актрисе Рите Оре – 30. Фотогалерея
13:32 Осенние ливни привели к затоплениям в Израиле. Фоторепортаж
...