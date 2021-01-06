Беспорядки в США: штурм Капитолия сторонниками Трампа. Фоторепортаж
Фото: Associated Press
Накануне утверждения итогов выборов на совместном заседании Сената и Палаты представителей Дональд Трамп выступил перед толпой своих сторонников, отказавшись признать поражение и призвав их действовать.
Его слова были восприняты толпой буквально: и тысячи его сторонников выдвинулись в сторону Капитолия и штурмовали здание.
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 05 ноября 2020
После выборов: беспорядки массовые акции протеста. Фоторепортаж из США
После выборов: беспорядки массовые акции протеста. Фоторепортаж из США