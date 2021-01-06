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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи6 января 2021 г., 23:26

Беспорядки в США: штурм Капитолия сторонниками Трампа. Фоторепортаж

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Фото: Associated Press

Накануне утверждения итогов выборов на совместном заседании Сената и Палаты представителей Дональд Трамп выступил перед толпой своих сторонников, отказавшись признать поражение и призвав их действовать.

Его слова были восприняты толпой буквально: и тысячи его сторонников выдвинулись в сторону Капитолия и штурмовали здание.

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