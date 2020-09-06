Субботние акции протеста против Нетаниягу. Фоторепортаж
Фото Flash90, видео пресс-службы полиции
Вечером в субботу, 5 сентября, тысячи демонстрантов приняли участие в акциях протеста против пребывания у власти премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Наиболее массовые акции прошли в Иерусалиме и Кейсарии.
В Иерусалиме в ходе столкновений пострадавли двое полицейских, сведений о количестве пострадавших демонстрантов нет. Полиция задержала 12 нарушителей порядка. Среди задержанных художник и писатель Зеэв Энгельмейер, пришедший на демонстрацию в костюме Шошке – придуманного им комического персонажа, выглядящего как "полностью обнаженная женщина без комплексов".
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