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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи6 сентября 2020 г., 08:07

Субботние акции протеста против Нетаниягу. Фоторепортаж

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Фото Flash90, видео пресс-службы полиции

Вечером в субботу, 5 сентября, тысячи демонстрантов приняли участие в акциях протеста против пребывания у власти премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Наиболее массовые акции прошли в Иерусалиме и Кейсарии.

В Иерусалиме в ходе столкновений пострадавли двое полицейских, сведений о количестве пострадавших демонстрантов нет. Полиция задержала 12 нарушителей порядка. Среди задержанных художник и писатель Зеэв Энгельмейер, пришедший на демонстрацию в костюме Шошке – придуманного им комического персонажа, выглядящего как "полностью обнаженная женщина без комплексов".

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