Субботние акции протеста против Нетаниягу. Фоторепортаж

Фото Flash90, видео пресс-службы полиции

Вечером в субботу, 5 сентября, тысячи демонстрантов приняли участие в акциях протеста против пребывания у власти премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Наиболее массовые акции прошли в Иерусалиме и Кейсарии.

В Иерусалиме в ходе столкновений пострадавли двое полицейских, сведений о количестве пострадавших демонстрантов нет. Полиция задержала 12 нарушителей порядка. Среди задержанных художник и писатель Зеэв Энгельмейер, пришедший на демонстрацию в костюме Шошке – придуманного им комического персонажа, выглядящего как "полностью обнаженная женщина без комплексов".