"Смерть повинным в катастрофе": массовый протест в Бейруте. Фоторепортаж

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8 августа в центре Бейрута, на площади Аш-Шахада, собрались десятки тысяч ливанцев, обвиняющих власти в том, что их халатность привела к взрыву в бейрутском порту.

Для наглядности манифестанты сколотили деревянные конструкции, через которые были переброшены веревки с петлями – для тех, кто повинен в катастрофе.

Собравшиеся скандировали также: "Хизбалла" – террористы!"

Участники акции протеста штурмовали здания министерства экономики, энергетики, окружающей среды и иностранных дел Ливана. Здания были захвачены демонстрантами, но позже военные освободили помещения министерств от посторонних.

По данным катарского телеканала "Аль-Джазира", в результате столкновений во время массовых акций протеста в Бейруте пострадали не менее 728 человек.

Сообщалось, что в ходе столкновений с протестующими погиб сотрудник полиции.

4 августа около 18:00 в порту Бейрута прогремел мощный взрыв. По данным правительства Ливана, взорвались около 2750 тонн аммиачной селитры (нитрата аммония), которые хранились на складе в порту в течение шести лет после конфискации на судне Rhosus (по документам, шло из Грузии в Мозамбик под флагом Молдовы, принадлежало гражданину России, экипаж российско-украинский). По данным предварительного расследования, взрыв был следствием длительного хранения аммиачной селитры в ненадлежащих условиях, непосредственной причиной взрыва стало возгорание хранившихся по-соседству фейерверков, которые загорелись от искр при сварке металлической двери ангара. Начато расследование, задержаны подозреваемые. Но очевидно, что в происшедшем виновно множество людей, как принимавших решения по опасному грузу, так и не принявших никаких решений по данному вопросу, хотя имели для этого полномочия. На данном этапе расследования власти Ливана отвергают версию о чьих-либо злонамеренных действиях. Даже "Хизбалла" заявила о непричастности Израиля к взрыву.

По данным министерства здравоохранения Ливана, в результате взрывов погибли не менее 158. Десятки считаются пропавшими без вести. Продолжается расчистка завалов, под которыми могут находиться люди. Более 6000 человек получили ранения и травмы. Около 100 пострадавших остаются в больницах, многие из них в тяжелом состоянии.

По предварительной оценке ливанских властей, ущерб от мощнейшего взрыва в порту Бейрута, прогремевшего 4 августа, составляет до 15 миллиардов долларов, что может иметь катастрофические последствия для экономики страны, переживающей тяжелый кризис.

Национальное агентство новостей Ливана (NNA) сообщило об аресте 16 человек в рамках расследования взрыва в порту Бейрута. Представитель военного суда Фади Акики сообщил журналистам, что все задержанные работали в порту. Среди них работники администрации порта и таможенного управления, рабочие, производившие ремонт в ангаре, а также те, кто отвечал за хранение взрывчатого вещества в нем. В числе задержанных директор порта Хасан Критам. Кроме того, допрошены 18 человек, которые могут быть причастными к катастрофе.