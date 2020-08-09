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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи9 августа 2020 г., 08:06

Акция протеста противников Нетаниягу. Фоторепортаж из Иерусалима

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Фото: Flash90

В субботу, 8 августа, в Иерусалиме, Кейсарии, а также во многих населенных пунктах Израиля и на мостах над магистралями прошли митинги протеста против правительства и премьер-министра.

В Иерусалиме, неподалеку от резиденции главы правительства на улице Бальфур, состоялась демонстрация протеста, в которой приняли участие, по разным данным, от 10 до 30 тысяч человек. Манифестанты поднимали плакаты "Биби – в тюрьму", "Crime Minister" и "Оторвавшиеся от реальности, вы надоели".

Полиция блокировала движение по улицам, прилегающим к району демонстрации. Не менее трех нарушителей порядка были задержаны.

Сотни митингующих провели демонстрацию протеста возле дома премьер-министра в Кейсарии. Участники митинга скандировали "Капитал и власть – это преступный мир", "Биби – домой" и др. Аналогичный митинги состоялись на мостах над различными магистралями.

Отметим, что демонстрации противников Нетаниягу проходят в Израиле уже седьмую неделю подряд.

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