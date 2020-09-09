Первая "комендантская ночь" в "красных" районах Израиля. Фоторепортаж

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8 сентября министерская комиссия по борьбе с эпидемией коронавируса утвердила рекомендации министерства здравоохранения Израиля и руководителя национальной программы "Маген Исраэль" профессора Рони Гамзу по введению ночного "комендантского часа" и закрытию образовательных учреждений в 40 населенных пунктах, признанных "красными" в соответствии с нормами программы "Светофор".

Решение было принято вскоре после публикации очередного отчета минздрава по эпидемии коронавируса. Данное решение не коснется системы специального образования.

Ночной "комендантский час" введен с 8 сентября и будет действовать в указанных населенных пунктах с 19:00 до 5:00 в течение недели, до 15 сентября. После чего могут быть внесены корректировки в карантинные меры.

Список населенных пунктов и районов, где действует ночной "комендантский час": Абу Снан; Умм аль-Фахм; район Шахамон в Эйлате; Эльад; кварталы "гимел", "заин" и "хет" в Ашдоде; кварталы Мицпе-Барнеа, Ганей-Барнеа, Неот-Барнеа, Гиват-Цион и Кармей-Цион в Ашкелоне; Буката; кварталы Рамат-Бейт-Шемеш Алеф, Рамат-Бейт-Шемеш Гимел, Менуха и Нахла в Бейт-Шемеше; Бней-Брак; Бейтар Илит; Наджидат; Бака аль-Гарбия; Джулис; Джальжулия; Джат; Далият аль-Кармель; Абатан (в местном совете Земер); Тайбэ; Тира; Ифия; кварталы Кафр Акаб, Бейт-Ханина, Рамат-Шломо, Рамот, Ат-Тур, Исауйия, Аната, лагерь беженцев Шуафат и Санхедрия в Иерусалиме; Касра; Кафр Бара; Кафр Манда; Кафр-Касем (за исключением промзон); Кафр Кара; Лакия; Муширфа и Салем (местный совет Маале Ирон); Нацерет; Нетивот; Эйн-Маиль; Имануэль; Исфия; Арара; Фурейдис; Калансуа; Райна; Рехасим; кварталы Наот Ицхак Рабин и Наот а-Невиим в Сдероте; Шфарам.

Во время "комендантского часа" жителям районов, в которых введены ограничения, разрешается удаляться от дома более чем на 500 метров можно в следующих случаях:

- если необходимо добраться до работы или вернуться с работы на машине или ведомственном автобусе;

- для закупки продуктов, лекарств или товаров первой необходимости;

- для получения медицинской помощи;

- для сдачи донорской крови;

- для участия в акциях протеста, проходящих в черте города;

- для получения консультации или помощи в социальном отделе или у социального работника;

-для посещения миквы;

- для занятия спортом на открытом воздухе;

- для участия в вечерней молитве и чтения Слихот;

- для участия в религиозных обрядах и семейных праздниках (брит-мила, свадьба), если речь идет о родственниках первой линии;

- для участия в похоронах (если речь идет о близком родственнике).

Будет ли ужесточен карантин в период осенних еврейских праздников, начинающихся 18 сентября, пока неизвестно.