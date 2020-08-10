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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи10 августа 2020 г., 08:01

Акции протеста в Минске после анонса результатов президентских выборов. Фоторепортаж

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Фото: Миша Фридман. Getty Images

9 августа в Беларуси состоялись очередные президентские выборы. Вечером, после того, как ЦИК объявил, что, по предварительным подсчетам, действующий президент Александр Лукашенко в пяти регионах набирает 82% голосов, в Минске и других городах страны тысячи граждан вышли на улицы в знак протеста против фальсификации результатов выборов. Произошли столкновения, в Минске против демонстрантов были применены спецсредства для разгона толпы. Есть пострадавшие. В общей сложности задержаны около 170 человек.

Telegram-канал "Современная Беларусь" опубликовал итоговые данные exit poll по состоянию на 20:30 9 августа. Было опрошено 85500 человек на выходе из избирательных участков. Опрос был проведен по всей территории Республики Беларусь, заявляют оппозиционеры. Согласно этому опросу, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набирает более 72% голосов, а Лукашенко – менее 14%. Эти данные не просто очень далеки от предварительных результатов выборов, анонсированных белорусским ЦИКом – они диаметрально противоположны.

Утром 10 августа ЦИК Беларуси объявил: за Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, Светлана Тихановская набирает 9,9%.

См. отчет об акциях протеста в Беларуси на сайте "Хартия 97"


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