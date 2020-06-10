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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи10 июня 2020 г., 09:13

Власти Израиля ужесточают карантинные меры: за отсутствие масок будут штрафовать. Фоторепортаж

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Фото: Flash90

Вечером 9 июня на специальном совещании, которое по распоряжению главы правительства Биньямина Нетаниягу проводил глава Совета национальной безопасности Меир Бен-Шабат, было принято решение об усилении контроля за соблюдением правил, установленных минздравом на время эпидемии коронавирусной инфекции. В частности, было решено привлечь муниципальных инспекторов, инспекторов местных органов власти и инспекторов Управления народонаселения к работе по надзору. Их попросят особое внимание уделить контролю над ношением защитных масок в общественных местах.

Кроме того, сотрудники полиции продолжат следить за ношением масок, соблюдением "социальной дистанции", а также за выполнением инструкций минздрава в магазинах и крупных торговых центрах. Они также продолжат контролировать соблюдение режима самоизоляции больными и теми, кто с ними контактировал.

За нарушение карантинных мер, в том числе на отсутствие защитной маски на лице человека, находящегося в общественном месте, может быть наложен штраф. Будут ли штрафовать тех, кто носит маски "неправильно", то есть не закрывая и нос, и рот, неясно. По всей видимости, каждый раз это будет зависеть от решения инспектора или полицейского.

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