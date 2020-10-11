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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи11 октября 2020 г., 08:30

В Израиле вновь прошли массовые демонстрации против Нетаниягу. Фоторепортаж

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Фото: Flash90, Эдуард Штерн, пресс-служба полиции. Видео: пресс-служба полиции Израиля

Вечером в субботу, 10 октября, во многих городах Израиля, а также на мостах и перекрестках проходили митинги протеста противников премьер-министра Биньямина Нетаниягу. По заявлению представителей организации "Черные флаги", в митингах по всей стране принимали участие примерно 215 тысяч человек. В движении "Crime Minister" заявили, что на улицы вышли четверть миллиона граждан. Полиция не сообщила своей оценки числа участников.

В Иерусалиме крупнейшая демонстрация проходила возле резиденции главы правительства на улице Бальфур. Там демонстранты находились на небольшом расстоянии друг от друга. Полицейские выписывали штрафы участникам акции протеста. В свою очередь, манифестанты утверждали, что полиция оградила место митинга таким образом, что у участников не было возможности соблюдать социальную дистанцию. Четверо участников митинга пытались начать шествие, и были задержаны полицией.

В Тель-Авиве демонстранты собрались на площади возле театра "Габима", а также на площади Рабина. Они поднимали плакаты, на которых было написано "Уходи", "Биби в тюрьму", "Нет политическому карантину". После завершения митинга его участники устроили несанкционированное шествие. Неподалеку от улицы Арлозоров имели место столкновения между полицейскими и демонстрантами. По утверждению полиции, хулиганы бросали в сотрудников правоохранительных органов тяжелые предметы. В частности, был брошен муляж подводной лодки. Несколько полицейских получили травмы, и им оказана медицинская помощь. По меньшей мере четверо демонстрантов задержаны.


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Митинги протеста: полиция задержала демонстрантов в Иерусалиме и Тель-Авиве

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