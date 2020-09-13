Демонстрации против Нетаниягу накануне тотального карантина. Фоторепортаж

Фото: Flash90. Видео: пресс-служба полиции

Вечером в субботу, 12 сентября, в Иерусалиме, Тель-Авиве и Кейсарии состоялись акции протеста против действий правительства во главе с Биньямином Нетаниягу. Наиболее многочисленной была демонстрация около столичной резиденции премьер-министра, на нее вышли около 10 тысяч человек.

Звучали требования об отставке Нетаниягу, упреки в отсутствии продуманной программы по борьбе с эпидемией коронавируса, призывы не соблюдать тотальный карантин. К демонстрации в Тель-Авиве присоединился глава оппозиции Яир Лапид.

Художник и писатель Зеэв Энгельмейер, задержанный полицией на прошлой неделе, вновь пришел на демонстрацию в костюме Шошке – придуманного им комического персонажа, выглядящего как "полностью обнаженная женщина без комплексов". На этот раз в акции участвовало множество подражателей "Шошке".

После полуночи в Иерусалиме полиция задержала девять участников демонстрации, отказавшихся подчиниться требованиям сотрудников правоохранительных органов.