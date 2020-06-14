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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи14 июня 2020 г., 07:38

"Чтобы любили". Галерея работ юной художницы Сони Попов

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Художнице Соне Попов 15 лет. Она родилась в Москве и живет в Герцлии. В возрасте трех лет ей был поставлен диагноз аутизм. До пяти лет она не разговаривала. В 2013 году ее семья репатриировалась в Израиль.

Мы рассказывали три года назад о Соне, ее семье, ее рисунках. Художница взрослеет, произведения меняются. Сегодня мы знакомим читателей с работами Сони за последние несколько лет.

Начинается эта галерея с "истории Сони от Сони", записанной в апреле, и трех рисунков – копий мировых шедевров, узнаваемых и очень "Сониных", созданных в дни карантина.

Из рассказа Сони: "Вот был такой художник Ван Гог. Он рисовал много-много картин, но никто его не понимал, все считали его сумасшедшим. Он хотел любви, но ее не было. А потом он умер. И его картины стали покупать за миллионы. Но никто ведь так и не понял, что не картины главное, а жизнь. А в жизни – чтобы тебя любили".

Рисунок – первый язык Сони. Слушайте.

Страница Сони Попов на Facebook


"Фрида", 2020 год "Джоконда", 2020 год "Девушка Вермеера", 2020 год "Дерево-дом", 2020 год "Уставшая лошадь", 2018 год "Ангел", 2020 год
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