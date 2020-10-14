Нагорный Карабах/Арцах в дни войны. Фоторепортаж

Фото: Алекс Макбрайд и Брендон Хоффман. Getty Images

Длительный конфликт между Арменией и Азербайджаном за территорию Нагорного Карабаха/Арцаха вновь обострился в сентябре 2020 года. С обеих сторон за несколько недель войны погибли сотни военных и мирных граждан. Несмотря на объявленное гуманитарное перемирие, боевые действия продолжались и на этой неделе.

Коррепонденты агентства Getty Images работали в эти дни в Степанакерте, Аскеране и Шуши.