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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи15 июля 2020 г., 07:36

Протест в Иерусалиме: против Нетаниягу и действий правительства. Фоторепортаж

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Фото: Flash90, Getty Images, пресс-служба полиции

Вечером во вторник, 14 июля, в Иерусалиме прошло несколько массовых акций протеста лично против премьер-министра Биньямина Нетаниягу и против действий правительства в условиях коронавирусного кризиса.

В Ромеме "харедим" выступали против закрытия некоторых районов столицы.

В то же время в центре города – на улицах Бальфур и Яффо, на площади Кикар Париз – проходила манифестация, организованная активистами движения "Черные флаги". Ее участники требовали отставки премьер-министра – как в связи с выдвинутыми против него обвинениями, так и в контексте неспособности правительства справиться с коронавирусным кризисом.

Полиция применила спецсредства для разгона толпы. Были задействованы конная полиция и полицейский автомобиль с брандспойтом.

В общей сложности, были задержаны более 60 демонстрантов. Их обвиняют в нарушении общественного порядка, акциях вандализма и нападениях на сотрудников правоохранительных органов. Утром большинство задержанных отпустили. В отношении восьмерых полиция добивается через суд продления содержания под стражей.


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