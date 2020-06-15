"Реанимация или война": в Иерусалиме прошла акция протеста работников культуры. Фоторепортаж

Фото: Йонатан Зиндель. Flash90

В понедельник, 15 июня, тысячи работников сферы культуры, в их числе известные актеры и музыканты, приняли участие в манифестации около здания министерства финансов в Иерусалиме, требуя немедленных мер по спасению отрасли, в которой заняты около 150000 человек.

Демонстрация проходила под лозунгами "Реанимация или война", "Цирк рухнул", "Искусство умирает", "Дайте артистам право на достойное существование", "Не гасите свет".

Участники акции пытались перекрыть движение транспорта в правительственном районе. Некоторые из них были задержаны полицией.