Акции протеста памяти Романа Бондаренко в Беларуси. Фоторепортаж

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В воскресенье, 15 ноября, в Минске и других городах Беларуси прошли протестные акции, в которых приняли участие тысячи граждан (точных сведений о числе участников нет).

На этот раз акции протеста были посвящены памяти 31-летнего минчанина Романа Бондаренко, который умер в больнице после избиения силовиками.

Демонстранты шли под лозунгами "За одного уничтоженного человека поднимутся тысячи", "Я выхожу", "Когда вы убиваете художника, вы убиваете красоту".

По данным правозащитного центра "Вясна", были задержаны около 500 участников акций протеста. Отмечается, что задерживали не только молодых, но и пожилых людей.