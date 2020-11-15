Иерусалим:
12 - 14°
Тель-Авив:
18 - 19°
Эйлат:
20 - 27°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Фоторепортажи15 ноября 2020 г., 18:05

Акции протеста памяти Романа Бондаренко в Беларуси. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: TUT.by и Associated Press

В воскресенье, 15 ноября, в Минске и других городах Беларуси прошли протестные акции, в которых приняли участие тысячи граждан (точных сведений о числе участников нет).

На этот раз акции протеста были посвящены памяти 31-летнего минчанина Романа Бондаренко, который умер в больнице после избиения силовиками.

Демонстранты шли под лозунгами "За одного уничтоженного человека поднимутся тысячи", "Я выхожу", "Когда вы убиваете художника, вы убиваете красоту".

По данным правозащитного центра "Вясна", были задержаны около 500 участников акций протеста. Отмечается, что задерживали не только молодых, но и пожилых людей.

продолжение фоторепортажа
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 14 сентября 2020
"Марш героев": сотни тысяч участников, 400 задержанных. Фоторепортаж из Минска
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 09 сентября 2020
Польша принимает лидеров оппозиции Беларуси. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 17 августа 2020
Акции оппозиции и сторонников Лукашенко в Минске. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 10 августа 2020
Акции протеста в Минске после анонса результатов президентских выборов. Фоторепортаж

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:05 Акции протеста памяти Романа Бондаренко в Беларуси. Фоторепортаж
16:11 Протесты в Ереване после объявления об "урегулировании" в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж
15:30 Похороны раввина Файнштейна в Иерусалиме: карантинные меры проигнорированы. Фоторепортаж
17:06 Звезде французского кинематографа Алену Делону – 85. Фотогалерея
16:06 В Израиле после карантина открылись "уличные" магазины. Фоторепортаж
13:19 Камала Харрис, новая звезда американской политики. Фотогалерея
15:27 Актрисе Тильде Суинтон, "Белой колдунье" – 60. Фотогалерея
13:08 После выборов: беспорядки массовые акции протеста. Фоторепортаж из США
18:31 День президентских выборов в США. Фоторепортаж
11:26 "А ну-ка, денежки!" Международный конкурс карикатур в журнале "Бесэдер?"
...