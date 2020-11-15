Акции протеста памяти Романа Бондаренко в Беларуси. Фоторепортаж
Фото: TUT.by и Associated Press
В воскресенье, 15 ноября, в Минске и других городах Беларуси прошли протестные акции, в которых приняли участие тысячи граждан (точных сведений о числе участников нет).
На этот раз акции протеста были посвящены памяти 31-летнего минчанина Романа Бондаренко, который умер в больнице после избиения силовиками.
Демонстранты шли под лозунгами "За одного уничтоженного человека поднимутся тысячи", "Я выхожу", "Когда вы убиваете художника, вы убиваете красоту".
По данным правозащитного центра "Вясна", были задержаны около 500 участников акций протеста. Отмечается, что задерживали не только молодых, но и пожилых людей.
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 14 сентября 2020
"Марш героев": сотни тысяч участников, 400 задержанных. Фоторепортаж из Минска
"Марш героев": сотни тысяч участников, 400 задержанных. Фоторепортаж из Минска
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 09 сентября 2020
Польша принимает лидеров оппозиции Беларуси. Фоторепортаж
Польша принимает лидеров оппозиции Беларуси. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 17 августа 2020
Акции оппозиции и сторонников Лукашенко в Минске. Фоторепортаж
Акции оппозиции и сторонников Лукашенко в Минске. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 10 августа 2020
Акции протеста в Минске после анонса результатов президентских выборов. Фоторепортаж
Акции протеста в Минске после анонса результатов президентских выборов. Фоторепортаж