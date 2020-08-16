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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи16 августа 2020 г., 08:34

Акции с требованием отставки Нетаниягу. Субботний фоторепортаж

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Фото: Flash90

Вечером в субботу, 15 августа, возобновились митинги протеста с требованием отставки премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Тысячи людей собрались возле резиденции премьер-министра на улице Бальфур в Иерусалиме. Митинг проходит под лозунгом "Мы – это надежда, приходим и влияем".

По оценкам журналистов, находящихся на месте митинга, в нем принимали участие меньше демонстрантов, чем в прошлые недели, однако не менее десяти тысяч человек. Полиция блокировала для движения улицы, прилегающие к месту митинга. После завершения демонстрации, группа ее участников начали двигаться в сторону резиденции президента государства, однако были остановлены полицией. Не менее семи человек задержаны.

Ранее сотни митингующих собрались возле дома премьер-министра в Кейсарии. На одном из плакатов было написано: "Когда ты принесешь мир между нами?"

Демонстрации прошли и в других населенных пунктах. В Хадере был задержан мужчина подозреваемые в том, что запускал петарды в сторону демонстрантов.

Продолжились акции протеста и на мостах. Впервые была предпринята попытка вывесить плакат на Струнном мосту у въезда в Иерусалим. Сотрудники муниципалитета столицы удалили плакаты и оштрафовали участников акции.


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