КСИР распространил снимки пусков баллистических ракет и полета "копий" американского БПЛА

Imamedia/Sepah News/КСИР/Associated Press

15 января иранский "Корпус стражей исламской революции" через агентства Imamedia и Sepah News передал с западные СМИ изображения, на которых, как утверждает иранская сторона, показаны реальные кадры, сделанные во время военных учений в пустыне в центре страны. На этих кадрах показаны пуски баллистических ракет, а также полеты беспилотных аппаратов (похожих на "копии" американского беспилотного летательного аппарата RQ-170 Sentinel). Еще на одном снимке рядом с ракетной установкой можно увидеть барражирующий боеприпас.

Агентство Associate Press опубликовало эти снимки с комментарием о невозможности "независимой проверки содержания, местоположения и даты". Подобная оговорка почти всегда делается в последние годы международными агентствами по отношению к снимкам, предоставленным КСИР или армией Ирана.

Напомним о скандале 2008 года, когда французское новостное агентство France Presse (AFP) опубликовало фотографии испытаний иранских ракет "Шихаб-3", полученных от иранского агентства Sepah News, являющегося фактической пресс-службой КСИР. По меньшей мере, один из публиковавшихся тогда снимков был признан фальшивкой, созданной с помощью программы Photoshop.

Не исключено, что и на этот раз при обработке кадров КСИР использовался графический редактор.

В 2008-м КСИР публиковал снимки испытаний "шихабов" сразу после объявления о проведении учений ВМФ США в Персидском заливе. В январе 2021-го КСИР передал фотографии учений и ракетных испытаний в западные агентства на фоне обострения ситуации в связи с возобновлением ядерной программы Ирана, когда не исключены жесткие ответные действия со стороны США и Израиля.