Ежесубботний протест против Нетаниягу. Фоторепортаж

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Вечером в субботу, 17 октября, в Иерусалиме, Тель-Авиве и некоторых других городах прошли митинги протеста против премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Демонстрации состоялись также на перекрестках, мостах и у въезда в населенные пункты. По утверждению пресс-службы организации "Черные флаги", в акциях протеста приняли участие 260 тысяч человек. Полиция не публикует официальные данные о числе митинговавших, но сообщает, что в общей сложности были задержаны девять нарушителей порядка.