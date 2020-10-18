Ежесубботний протест против Нетаниягу. Фоторепортаж
Фото: Flash90
Вечером в субботу, 17 октября, в Иерусалиме, Тель-Авиве и некоторых других городах прошли митинги протеста против премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Демонстрации состоялись также на перекрестках, мостах и у въезда в населенные пункты. По утверждению пресс-службы организации "Черные флаги", в акциях протеста приняли участие 260 тысяч человек. Полиция не публикует официальные данные о числе митинговавших, но сообщает, что в общей сложности были задержаны девять нарушителей порядка.
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 октября 2020
Митинги протеста: на площадях и перекрестках собрались тысячи людей
Митинги протеста: на площадях и перекрестках собрались тысячи людей