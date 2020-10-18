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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи18 октября 2020 г., 07:58

Ежесубботний протест против Нетаниягу. Фоторепортаж

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Фото: Flash90

Вечером в субботу, 17 октября, в Иерусалиме, Тель-Авиве и некоторых других городах прошли митинги протеста против премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Демонстрации состоялись также на перекрестках, мостах и у въезда в населенные пункты. По утверждению пресс-службы организации "Черные флаги", в акциях протеста приняли участие 260 тысяч человек. Полиция не публикует официальные данные о числе митинговавших, но сообщает, что в общей сложности были задержаны девять нарушителей порядка.

Ежесубботний протест против Нетаниягу. Фоторепортаж Ежесубботний протест против Нетаниягу. Фоторепортаж Ежесубботний протест против Нетаниягу. Фоторепортаж Ежесубботний протест против Нетаниягу. Фоторепортаж Ежесубботний протест против Нетаниягу. Фоторепортаж Ежесубботний протест против Нетаниягу. Фоторепортаж
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Митинги протеста: на площадях и перекрестках собрались тысячи людей

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