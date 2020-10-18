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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи18 октября 2020 г., 12:45

Жан-Клоду Ван Дамму – 60. Фотогалерея

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Фото: Getty Images

18 октября исполнилось 60 лет знаменитому актеру, режиссеру, продюсеру, сценаристу, бойцу и постановщику боевых сцен Жан-Клоду Ван Дамму.

Жан-Клод Камиль Франсуа Ван Варенберг (именно таково его настоящее имя) родился в Беркем-Сент-Агате (Бельгия) во фламандской семье (отец его наполовину еврей). С детства занимался карате и классическим балетом. В юности стал чемпионом Бельгии и Европы по карате. Также изучал кикбоксинг, муай тай, кунг-фу и тхэквондо, увлекался бодибилдингом.

Начал сниматься в кино в 80-х годах, сыграв первую полноценную роль (русского бойца Ивана Крашинского) в 1986-м в фильме "Не отступать и не сдаваться". Из-за трудности при произношении имени и в память об умершем друге Жан-Клод Ван Варенберг сменил имя на Жан-Клод Ван Дамм.

За свою актёрскую карьеру Жан-Клод снялся в общей сложности более чем в 50 фильмах, в том числе: "Кровавый спорт" (1988), "Кикбоксер" (1989), "Самоволка" (1990), "Ордер на смерть" (1990), "Двойной удар" (1991), "Универсальный солдат" (1992), "Некуда бежать" (1993), "Трудная мишень" (1993), "Патруль времени" (1994), "Уличный боец" (1994), "Внезапная смерть" (1995), "Легионер" (1998), "Пробуждение смерти" (2004), "Неудержимые 2" (2012), "Близкие враги" (2013).

В 1996 году Ван Дамм дебютировал в качестве режиссёра, выпустив фильм о боевых искусствах "В поисках приключений", в котором также исполнил главную роль и выступил соавтором сюжета.


Четырежды был женат, отец троих детей.

1996 год 1998 год 2001 год С женой, 2012 год 2010 год 2008 год
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