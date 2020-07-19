Протест против Нетаниягу и правительства в Иерусалиме и Тель-Авиве. Фоторепортаж

Фото: Оливер Фитуси, Йонатан Зиндель и Мирьям Альстер. Flash90

Вечером в субботу, 18 июля, около резиденции главы правительства в Иерусалиме и в центре Тель-Авива прошли акции простеста – как против лично Биньямина Нетаниягу, так и в целом против действий правительства в рамках коронавирусного кризиса.

В Иерусалиме примерно 1500 человек приняли участие в митинге возле резиденции главы правительства на улице Бальфур. Участники поднимали плакаты "Независимость без коррупции", "За демократию" и скандировали лозунги с требованием отставки премьер-министра Биньямина Нетаниягу. "Капитал и власть – это криминал", – выкрикивали участники митинга. Организаторы опубликовали следующее заявление: "Мы являемся представителями той молодежи, которую раньше не было видно и слышно. Но нам надоело молчать на фоне черствости, коррупции и беспомощности нынешнего ужасного правительства". После завершения официальной демонстрации начались беспорядки. Демонстранты прорвали блокпосты полиции и блокировали улицы, прилегающие к резиденции премьер-министра. Полиция применила брандспойты для освобождения шоссе и прекращения беспорядков. Митингующие прошествовали в центр города, где разбились на несколько групп и попытались блокировать движение по улице Бецалель и некоторым другим.

В Тель-Авиве, в парке Чарльз Клор, состоялся митинг протеста, в котором приняли участие более тысячи человек. Они протестовали против того, что называли параличом правительства в борьбе с кризисом, вызванным эпидемией. "Оторвавшиеся от реальности, вы надоели", – было написано на плакатах, которые поднимали участники митинга. В демонстрации в Тель-Авиве принимал участие глава парламентской оппозиции Яир Лапид. После завершения демонстрации сотни людей блокировали движение по улице Герберта Самуэля. Митингующие скандировали "Биби домой". Митингующие также блокировали движение по бульвару Ротшильд. На место прибыли наряды конной полиции. По сообщению полиции, неподалеку от театра "Габима" группа демонстрантов напала на оперативников. Помимо прочего, демонстранты распылили слезоточивый газ. Полицейские предотвратили попытку блокировать движение транспорта возле театра.

Напомним, что аналогичные акции протеста проводились в Иерусалиме и Тель-Авиве неделю назад, 11 июля.