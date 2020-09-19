Рош а-Шана на пустынных улицах Умани. Фоторепортаж

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В этом году в Умань на праздник Рош а-Шана прибыли, по данным украинских властей, не более 2500 хасидов (в прошлые годы их число достигало 30-40 тысяч). В связи с их приездом в городе были введены дополнительные карантинные ограничения: в частности, с 15 по 21 сентября запрещено проведение массовых мероприятий с участием более одного человека на 10 кв.метров площади здания или территории на открытом воздухе, а в районе паломничества запрещено посещение учебных заведений.

По данным местных СМИ, необычно пустые улицы города патрулирует "ковидконтроль", организованный властями Умани. При этом отмечается, что хасиды практически не соблюдают "масочный режим".