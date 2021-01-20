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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи20 января 2021 г., 12:33

Крещенские купания: от Израиля до России. Фоторепортаж

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Фото: Associated Press

18-19 января православные христиане отпраздновали Сочельник и Крещение (Богоявление, Эпифанию).

В эти дни на реке Иордан, в районе Каср аль-Яхуд, на границе между Израилем и Хашимитским королевством, можно было наблюдать за группами верующих, совершающих ритуальное купание в холодных водах реки, где, согласно Новому завету, был крещен Иисус Христос.

В Израиле в последние дни холодно, в горах выпал снег. Температура воздуха в Иорданской долине не выше +15 градусов, вода в реке Иордан не теплее. Но разве сравнятся израильские "холода" с крещенским морозом средней полосы России, или с зимней погодой в Польше или Украине?

Россия Беларусь Россия Каср аль-Яхуд Украина Россия
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