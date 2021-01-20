Полёты в шторм над Средиземным морем. Фоторепортаж

В последние дни на восточном побережье Средиземного моря штормит. Высота волн достигает 3-5 метров, скорость ветра – до 70-80 км/ч. Такая погода, несмотря на карантинные ограничения в Израиле, привлекает на пляжи множество любителей кайтсерфинга.

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