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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи20 января 2021 г., 13:19

Полёты в шторм над Средиземным морем. Фоторепортаж

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Фото: Йоси Алони, Мирьям Альстер и Дорон Горовиц. Flash90

В последние дни на восточном побережье Средиземного моря штормит. Высота волн достигает 3-5 метров, скорость ветра – до 70-80 км/ч. Такая погода, несмотря на карантинные ограничения в Израиле, привлекает на пляжи множество любителей кайтсерфинга.

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