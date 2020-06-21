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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи21 июня 2020 г., 09:55

Солнечное затмение в Израиле. Фоторепортаж

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Фото: Йонатан Зиндель. Flash90

Утром в воскресенье, 21 июня, произошло "кольцевое" солнечное затмение. Оно называется "кольцевым" потому, что наблюдатели видят с Земли огненное кольцо с темной серединой. Так происходит, когда Луна находится слишком далеко от Земли и не может полностью перекрыть солнечный диск.

Из Израиля, с 7:26 до 9:30, можно было увидеть, как Луна перекрывает Солнце примерно на 40%. Лучше всего наблюдать это явление было из Эйлата (40,5%), наименее впечатляющим зрелище было в Метуле (32,6%). В Тель-Авиве Луна скрыла 34,5% солнечного диска, в Иерусалиме – 35,6%.

См. также: Солнечное затмение от Дубая до Пекина. Фоторепортаж

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