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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи21 сентября 2020 г., 08:08

Манифестанты "поздравили" Нетаниягу с новым годом. Фоторепортаж

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Фото: Flash90

Вечером в воскресенье, 20 сентября, неподалеку от иерусалимской резиденции главы правительства вновь состоялась массовая манифестация, участники которой требовали отставки Биньямина Нетаниягу. В акции, проводившейся на исходе праздника Рош а-Шана (еврейский новый год), приняли участие тысячи граждан. Произошли столкновения с полицейскими. Полиция сообщает, что 11 участников были задержаны за нарушение общественного порядка и нападения на сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, что с 18 сентября в Израиле действует режим общего карантина. Однако демонстрации разрешены. Формально остаются неизменными требования об обязательном ношении защитных масок и соблюдении социальной дистанции, но многие манифестанты эти требования игнорируют. Накануне около резиденции премьера на улице Бальфур был организован "праздничный ужин", большинство участников которого были без масок.

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