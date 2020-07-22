Протест в Иерусалиме: тысячи недовольных политикой Нетаниягу. Фоторепортаж

Фото: Flash90, Getty Images, видео пресс-службы полиции

Вечером 21 июля в Иерусалиме состоялась массовая акция протеста, в которой приняли участие тысячи граждан – в основном молодых людей, недовольных деятельностью правительства и требующих отставки премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Демонстранты шли не только под государственными флагами Израиля, но и под красными флагами. Требование участников акции были разными: не наделять главу правительства особыми полномочиями в период коронавирусного кризиса, лишить главу правительства полномочий и отправить его в тюрьму, отменить ограничения для бизнесов в период кризиса и пр. Также можно было увидеть плакаты с требованиями "демократии для всех", "справедливого суда" над полицейскими, причастными к гибели Ияда аль-Халака, "полицейский, защити нас" и т.д.

Протестные акции в столице начались с пикета возле официальной резиденции главы правительства на улице Бальфур, в котором принимали участие несколько десятков человек. Оттуда они направились к Кнессету, получив соответствующее разрешение от полиции. Перед зданием парламента, по данным СМИ, находились около трех тысяч людей. Митинг продолжался несколько часов, после чего демонстранты вернулись на площадь Кикар Париз, находящуюся недалеко от Бальфур.

Готовясь к возвращению митингующих, полиция установила заградительные сооружения по периметру площади, не позволяя демонстрантам пройти к дому на улице Бальфур, а также вернуться назад к Кнессету. Тысячи человек оказались "запертыми" на площади.

На расположенное около Кнессета скульптурное изображение государственных символов Израиля – "щит Давида" и менору – взобрались несколько демонстрантов. Молодой мужчина размахивал красным флагом, девушка разделась, сняв с себя красную футболку с символикой общественной организации "עו"סים שינוי", объединяющей студентов, оказывающих социальную помощь.

Пресс-служба полиции сообщила о задержании не менее 34 человек за участие в беспорядках и нападения на полицейских.





