Жизнь возвращается в Старый город Иерусалима. Фоторепортаж

Фото: Flash90 и Александр Ханин

Несмотря на коронавирусный кризис, жизнь постепенно возвращается в Старый город Иерусалима. Если еще две недели назад город был почти пустым, то в минувшие выходные в нем было множество туристов. Открыты, хотя бы частично, многие храмы и музеи, кафе и торговые лавки.