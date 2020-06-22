Жизнь возвращается в Старый город Иерусалима. Фоторепортаж
Фото: Flash90 и Александр Ханин
Несмотря на коронавирусный кризис, жизнь постепенно возвращается в Старый город Иерусалима. Если еще две недели назад город был почти пустым, то в минувшие выходные в нем было множество туристов. Открыты, хотя бы частично, многие храмы и музеи, кафе и торговые лавки.
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