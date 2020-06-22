Иерусалим:
19 - 29°
Тель-Авив:
26 - 30°
Эйлат:
27 - 36°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Фоторепортажи22 июня 2020 г., 08:41

Жизнь возвращается в Старый город Иерусалима. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Flash90 и Александр Ханин

Несмотря на коронавирусный кризис, жизнь постепенно возвращается в Старый город Иерусалима. Если еще две недели назад город был почти пустым, то в минувшие выходные в нем было множество туристов. Открыты, хотя бы частично, многие храмы и музеи, кафе и торговые лавки.

продолжение фоторепортажа
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 24 мая 2020
Храм Гроба Господня открылся после карантина. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 21 мая 2020
День Иерусалима: традиционный "Марш с флагами" в эпоху коронавируса. Фоторепортаж
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 19 апреля 2020
Освящение Благодатного огня в Иерусалиме "эпохи карантина". Фоторепортаж

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:49 Фантазии Lula Laora. Фоторепортаж
07:29 "День мира" в столице Колумбии. Фоторепортаж с акции протеста
11:28 Мировые тенденции в моде эпохи коронавируса. Фоторепортаж
08:08 Манифестанты "поздравили" Нетаниягу с новым годом. Фоторепортаж
16:36 "Пляжный протест". Тель-Авив против карантинных ограничений. Фоторепортаж
13:31 Рош а-Шана на пустынных улицах Умани. Фоторепортаж
13:34 Шёлковый путь Лю Вэя. Фоторепортаж с недели моды в Пекине
10:10 Подписание "Соглашений Авраама". Фоторепортаж из Вашингтона
07:50 Последствия ракетного обстрела Ашдода 15 сентября. Фоторепортаж
09:52 "Марш героев": сотни тысяч участников, 400 задержанных. Фоторепортаж из Минска
...