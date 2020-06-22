В Израиле после длительного перерыва возобновилось железнодорожное сообщение. Фоторепортаж

Фото: Авшалом Сасони и Йонатан Зиндель. Flash90

22 июня, после почти трехмесячного перерыва, возобновилось движение поездов в Израиле.

При этом введены различные ограничения, позволяющие соблюдать требования минздрава: пассажиры должны заказывать билеты заранее, и, как сообщила радиостанция "Галей ЦАХАЛ", на понедельник заказаны 40 тысяч билетов, пятая часть от обычного числа пассажиров, пользующихся услугами железнодорожного транспорта. На входе на станцию пассажирам будут мерить температуру, вход в вагон разрешен исключительно в маске. Также пассажирам запрещено есть и пить во время поездки. Кабинет министров по борьбе с коронавирусом обсудит также предложение, согласно которому в каждом вагоне будет находиться контролер, следящий за выполнением распоряжений.

По распоряжению правительства, число пассажиров в каждом поезде пока не может превышать 500 человек. До коронавирусного кризиса, в обычный период общее число пассажиров одного поезда в часы пик составляло 800-1000 человек.