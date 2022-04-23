adv_11 ar_right_wwh adv_12 ar_right_1 ВАЖНЫЕ НОВОСТИ 22:28 ДТП на шоссе №60, молодой человек в тяжелом состоянии 19:29 59-й день войны. Российские военные обстреливают Одессу и Луганскую область 17:55 В Луганской области двое местных жителей стали жертвами обстрела, осуществленного россиянами 15:33 Российские военные осуществили ракетный обстрел Одессы; пять погибших 14:51 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 59-й день войны 14:05 Жертвами обстрела Мариуполя российскими военными стали две юные актрисы театра Conception 11:25 В результате действий российских военных в Луганской области убиты двое мирных жителей 10:47 Минобороны РФ: более 60 военных объектов Украины поражены российской авиацией за ночь adv_13 ar_right_2 adv_14 ar_right_3 adv_15 ar_right_4 adv_16 ar_right_5