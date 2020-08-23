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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи23 августа 2020 г., 08:00

"Вы надоели": в Израиле прошли акции противников Нетаниягу. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Flash90, Getty Images, пресс-служба полиции

В несанкционированном марше от Струнного моста на въезде в Иерусалим в сторону Кикар Париз участвовали более полутора тысяч человек. Полиция остановила марширующих на улице Бецалель, где произошли столкновения с демонстрантами.

Одновременно тысячи активистов организации "Черные флаги" митинговали на улице Бальфур в Иерусалиме. Участники акции поднимали плакаты "Оторвавшиеся от реальности, вы надоели", ""Биби – домой" и другие. Группа демонстрантов пыталась начать движение в сторону Кнессета и была остановлена. В стороны полицейских были брошены камни. Один сотрудник правоохранительных органов получил ранения, и ему потребовалась медицинская помощь.

В общей сложности задержаны не менее 30 участников марша протеста.

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