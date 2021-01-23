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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи23 января 2021 г., 16:43

"Россия будет свободной". Акции в поддержку Навального. Фоторепортаж

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Фото: Associated Press

В субботу, 23 января, в десятках городов России проходят акции в поддержку одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального, находящегося в СИЗО "Матросской тишины".

- В Тель-Авиве и Хайфе на митинги солидарности с Навальным пришли тысячи человек

С утра акции прошли в Сибири и на Дальнем Востоке, где тысячи людей вышли на главные площади своих городов, несмотря на сильный мороз. Затем к митингам присоединился Урал и центр России. По состоянию на 17:35 московского времени были задержаны более 1600 участников акций в разных городах. Наиболее массовыми стали протесты в Москве, где протестующие заполнили Пушкинскую и Манежную площадь, и вышли на Страстной бульвар, и в Санкт-Петербурге, где участники акции вышли на Сенатскую площадь и прошли по Невскому проспекту.

Участники акций скандируют: "Путин – вор!", "Отпускай!", "Уходи!", "Россия будет свободной!".

Москва Москва Москва Москва Москва Санкт-Петербург
продолжение фоторепортажа
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