adv_11 ar_right_wwh adv_12 ar_right_1 ВАЖНЫЕ НОВОСТИ 23:41 Глава Пентагона и госсекретарь США прибыли в Киев 23:23 В различных городах Франции после объявления результатов начались демонстрации протеста 22:04 Financial Times: Путин утратил интерес к переговорам с Украиной 21:20 Эммануэль Макрон сохраняет президентский пост, Марин Ле Пен признала поражение 21:00 В ближайшие месяцы президент США Байден посетит Израиль 20:34 В Израиле выявлены первые случаи заражения новым штаммом коронавируса BA2.12.1 18:44 ШАБАК разъяснил, почему Беннет не может жить в резиденции на Бальфур 18:07 Гидеон Саар призвал Кнессет начать ратификацию "Стамбульской конвенции о домашнем насилии" adv_13 ar_right_2 adv_14 ar_right_3 adv_15 ar_right_4 adv_16 ar_right_5