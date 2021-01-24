"Иудейские войны" в Бней-Браке, Иерусалиме, Ашдоде. Фоторепортаж

Фото: Flash90, пресс-служба полиции

В воскресенье, 24 января, в нескольких городах Израиля продолжились столкновения ультрарелигиозных активистов с сотрудниками полиции, ставшие следствием решения ряда духовных лидеров "харедим" открыть йешивы, несмотря на запрет властей.

Беспорядки происходили на улице рабби Акива в Бней-Браке, где участники митинга протеста так называемого "Иерусалимского крыла" бросали камни в полицейских, и один из сотрудников правоохранительных органов выстрелил в воздух. Позже акции протеста начались и в других районах города.

В Ашдоде беспорядки произошли возле йешивы "Грудна", относящейся к хасидскому двору Вижниц. Крупные силы полиции пытались прекратить занятия в йешиве.

В Иерусалиме также потребовалось вмешательство полиции из-за открытия учебных заведений хасидов Вижниц и сатмарских хасидов.

В общей сложности, в акциях протеста участвовали тысячи "харедим". Для наведения порядка были задействованы сотни полицейских. Есть пострадавшие. Десятки нарушителей порядка задержаны.