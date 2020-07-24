Иерусалим:
23 - 32°
Тель-Авив:
24 - 30°
Эйлат:
31 - 40°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Фоторепортажи24 июля 2020 г., 07:04

Голый протест против Нетаниягу, полиции и оккупации входит в моду. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Flash90

Вечером 23 июля тысячи противников и сторонников Биньямина Нетаниягу собрались возле официальной резиденции главы правительства в Иерусалиме. В то же время около тысячи митингующих собрались на площади Кикар Париз. Полиция разделила митингующих на две группы, чтобы не допустить столкновений между сторонниками и противниками действующего главы правительства.

После 23:00 полицейские попросили участников акций протеста разойтись. Часть демонстрантов прошла на улицу Агрон, откуда они собирались колонной пройти в центр города. Сотрудники полиции блокировали им дорогу, поскольку разрешения на такой марш организаторами не было получено.

Сотни демонстрантов остались на площади Кикар Париз. После полуночи полиция еще раз через громкоговорители предупредила, что будет применять силу, если собравшиеся откажутся подчиняться. В ответ на это толпа направилась в сторону улицы Мелех Джордж, скандируя оскорбления в адрес сотрудников правоохранительных органов. Полицейские начали задерживать нарушителей правопорядка. Для разгона толпы использовались водометные автомобили.

Особое внимание телеоператоров и фотожурналистов во время этой акции в Иерусалиме привлекла группа женщин, обнаживших свои тела. Они держали плакаты с надписями на иврите, английском и арабском. В сочетании с надписями на телах лозунги звучали так: "Обнаженная грудь лучше, чем... жестокость полицейских, административный арест, оккупация". Эта же группа требовала справедливого расследования обстоятельств гибели в Иерусалиме аутиста Ияда аль-Халака, застреленного полицейскими.

Отметим, что обнажение тел становится частью протеста против действующего премьер-министра и его правительства. 21 июля во время акции в Иерусалиме на расположенное около Кнессета скульптурное изображение государственных символов Израиля – "щит Давида" и менору – взобрались несколько демонстрантов. Молодой мужчина размахивал красным флагом, а девушка разделась, сняв с себя красную футболку с символикой общественной организации "עו"סים שינוי", объединяющей студентов, оказывающих социальную помощь.


Еще одним "традиционным" элементом акций протеста становятся цветы для сотрудников полиции.

По состоянию на утро 24 июля, пресс-служба полиции сообщает, что задержаны 55 нарушителей порядка, участвовавших в массовой акции протеста против действий правительства и лично премьер-министра, проходившей в Иерусалиме. Сообщалось, что среди задержанных – один из организаторов протестных акций Ишай Грин, а также активисты организации "Ла Фамилия".

Голый протест против Нетаниягу, полиции и оккупации входит в моду. Фоторепортаж Голый протест против Нетаниягу, полиции и оккупации входит в моду. Фоторепортаж Голый протест против Нетаниягу, полиции и оккупации входит в моду. Фоторепортаж Голый протест против Нетаниягу, полиции и оккупации входит в моду. Фоторепортаж Голый протест против Нетаниягу, полиции и оккупации входит в моду. Фоторепортаж Голый протест против Нетаниягу, полиции и оккупации входит в моду. Фоторепортаж
продолжение фоторепортажа
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 24 июля 2020
Полиция задержала 55 участников акции протеста в Иерусалиме
// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 22 июля 2020
Протест в Иерусалиме: тысячи недовольных политикой Нетаниягу. Фоторепортаж

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

07:04 Голый протест против Нетаниягу, полиции и оккупации входит в моду. Фоторепортаж
10:06 Манифестация тренеров и владельцев спортзалов около дома главы минздрава. Фоторепортаж
07:56 Протест в Иерусалиме: тысячи недовольных политикой Нетаниягу. Фоторепортаж
17:22 Neowise – так выглядит самая яркая комета за последние годы. Фоторепортаж
11:49 Жизель Бюндхен, самой богатой модели и секс-символу Бразилии – 40. Фотогалерея
08:00 Протест против Нетаниягу и правительства в Иерусалиме и Тель-Авиве. Фоторепортаж
10:02 Британскому миллиардеру Ричарду Брэнсону – 70. Фотогалерея
19:22 Дональду Сазерленду, "Казанове" Феллини, исполнилось 85. Фотогалерея
09:16 Салют без зрителей: в Париже празднуют День взятия Бастилии. Фоторепортаж
07:36 Протест в Иерусалиме: против Нетаниягу и действий правительства. Фоторепортаж
...