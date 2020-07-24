Голый протест против Нетаниягу, полиции и оккупации входит в моду. Фоторепортаж

Фото: Flash90

Вечером 23 июля тысячи противников и сторонников Биньямина Нетаниягу собрались возле официальной резиденции главы правительства в Иерусалиме. В то же время около тысячи митингующих собрались на площади Кикар Париз. Полиция разделила митингующих на две группы, чтобы не допустить столкновений между сторонниками и противниками действующего главы правительства.

После 23:00 полицейские попросили участников акций протеста разойтись. Часть демонстрантов прошла на улицу Агрон, откуда они собирались колонной пройти в центр города. Сотрудники полиции блокировали им дорогу, поскольку разрешения на такой марш организаторами не было получено.

Сотни демонстрантов остались на площади Кикар Париз. После полуночи полиция еще раз через громкоговорители предупредила, что будет применять силу, если собравшиеся откажутся подчиняться. В ответ на это толпа направилась в сторону улицы Мелех Джордж, скандируя оскорбления в адрес сотрудников правоохранительных органов. Полицейские начали задерживать нарушителей правопорядка. Для разгона толпы использовались водометные автомобили.

Особое внимание телеоператоров и фотожурналистов во время этой акции в Иерусалиме привлекла группа женщин, обнаживших свои тела. Они держали плакаты с надписями на иврите, английском и арабском. В сочетании с надписями на телах лозунги звучали так: "Обнаженная грудь лучше, чем... жестокость полицейских, административный арест, оккупация". Эта же группа требовала справедливого расследования обстоятельств гибели в Иерусалиме аутиста Ияда аль-Халака, застреленного полицейскими.

Отметим, что обнажение тел становится частью протеста против действующего премьер-министра и его правительства. 21 июля во время акции в Иерусалиме на расположенное около Кнессета скульптурное изображение государственных символов Израиля – "щит Давида" и менору – взобрались несколько демонстрантов. Молодой мужчина размахивал красным флагом, а девушка разделась, сняв с себя красную футболку с символикой общественной организации "עו"סים שינוי", объединяющей студентов, оказывающих социальную помощь.

По состоянию на утро 24 июля, пресс-служба полиции сообщает, что задержаны 55 нарушителей порядка, участвовавших в массовой акции протеста против действий правительства и лично премьер-министра, проходившей в Иерусалиме. Сообщалось, что среди задержанных – один из организаторов протестных акций Ишай Грин, а также активисты организации "Ла Фамилия".