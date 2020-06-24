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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи24 июня 2020 г., 10:34

Парад Победы в Москве к 75-летию исторического события. Фоторепортаж

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Фото: Host Photo Agency/Getty Images

24 июня в Москве проходит военный парад, приуроченный к годовщине исторического Парада победителей на Красной площади в 1945 году. В параде наряду с российскими военнослужащими участвуют подразделения из Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

По приглашению президента РФ Владимира Путина на парад прибыли президент Абхазии Аслан Бжания, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Молдовы Игорь Додон, президент Сербии Александр Вучич, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик.

Отметим, что парад в Москве проводится в период, когда большинство стран отменили любые массовые мероприятия в связи с продолжающейся пандемией коронавирусного заболевания COVID-19.

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