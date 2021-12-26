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Иерусалим:
21 - 30°
Тель-Авив:
21 - 28°
Эйлат:
27 - 40°
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Иерусалим:
21 - 30°
Тель-Авив:
21 - 28°
Эйлат:
27 - 40°
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