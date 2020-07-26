Акции против Нетаниягу в Иерусалиме, Тель-Авиве и Кейсарии. Фоторепортаж
Фото: Flash90 и Getty Images
Вечером в субботу, 25 июля, в Иерусалиме, Тель-Авиве и Кейсарии состоялись митинги протеста против политики правительства и премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Организаторами выступало движение "Черные флаги". Но были представители и многих других движений, партий и общественных организаций.
Наиболее многочисленной была акция в Иерусалиме, в ней, по оценке организаторов, приняли участие свыше 6000 человек (более, чем когда-либо этим летом на демонстрациях против Нетаниягу в столице Израиля). Есть пострадавшие. 12 нарушителей порядка были задержаны полицией. Как обычно, основные действия разворачивались между резиденцией главы правительства на улице Бальфур и Парижской площадью.
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