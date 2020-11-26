Морские обитатели рядом с нами. Подводный мир по-соседству с Бат-Ямом

Фото: Евгений Финкель. NEWSru.co.il

Израильское побережье Средиземного моря – не такое яркое и густонаселенное, как Эйлатский залив Красного моря. Тем более центральная его часть, с которой соседствуют многолюдные города. Но ошибочно полагать, что прибрежные воды бедны обитателями и малоинтересны.

В этом фоторепортаже представлены снимки, сделанные около Бат-Яма в 2020 году (март-ноябрь) – когда купальный сезон был весьма ограничен из-за карантинных мер.

Съемки любительские.

Камеры Nikon Coolpix W100 и Olympus TG-6.