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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи26 ноября 2020 г., 07:48

Морские обитатели рядом с нами. Подводный мир по-соседству с Бат-Ямом

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Фото: Евгений Финкель. NEWSru.co.il

Израильское побережье Средиземного моря – не такое яркое и густонаселенное, как Эйлатский залив Красного моря. Тем более центральная его часть, с которой соседствуют многолюдные города. Но ошибочно полагать, что прибрежные воды бедны обитателями и малоинтересны.

В этом фоторепортаже представлены снимки, сделанные около Бат-Яма в 2020 году (март-ноябрь) – когда купальный сезон был весьма ограничен из-за карантинных мер.

Съемки любительские.

Камеры Nikon Coolpix W100 и Olympus TG-6.

Спаривание голубых крабов-плавунцов (Callinectes sapidus) Осьминог обыкновенный (Octopus vulgaris) Каменный окунь (grouper, Epinephelus) Закат над Средиземным морем Раковина Гребень Венеры (Murex pecten) Плоскоголов ("рыба-крокодил", Platycephalidae) и его "ужин"
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