Иерусалим:
19 - 27°
Тель-Авив:
25 - 29°
Эйлат:
26 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Фоторепортажи26 сентября 2020 г., 20:33

Демонстрации в условиях "герметичного" карантина. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Й. Зиндель, М. Альстер, А. Хермони. Flash90

В субботу, 26 сентября, вечером, в Иерусалиме, Кейсарии, Тель-Авиве и других городах прошли акции протеста против пребывания у власти премьер-министра Биньямина Нетаниягу. В демонстрациях приняли участие тысячи израильтян. На мосты поднялись активисты движения "Черные флаги".

Примерно в 21:30 в Иерусалиме начались столкновения демонстрантов с полицией, когда участники акций протеста отказались прекратить нарушать тишину. Решение об ограничение времени, отведенного для митингов с использованием шумовых эффектов, было принято БАГАЦем. Несколько демонстрантов задержаны.

В Кейсарии прошла демонстрация, организованная "Движением за чистоту власти". Участники меропрпиятия сообщили, что полиция блокировала въезд в город, а также доступ к центральной улице Кейсарии. По утверждению организаторов митинга, сотни автомобилей с людьми, направлявшимися для участия в митинге, не смогли въехать в город.

Напомним, 25 сентября, в Израиле вступил в силу режим "герметичного" карантина, введенный в соответствии с распоряжением правительства на фоне роста числа выявленных зараженных коронавирусом. Парламент так и не проголосовал за отмену демонстраций.

продолжение фоторепортажа
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:33 Демонстрации в условиях "герметичного" карантина. Фоторепортаж
09:49 Фантазии Lula Laora. Фоторепортаж
07:29 "День мира" в столице Колумбии. Фоторепортаж с акции протеста
11:28 Мировые тенденции в моде эпохи коронавируса. Фоторепортаж
08:08 Манифестанты "поздравили" Нетаниягу с новым годом. Фоторепортаж
16:36 "Пляжный протест". Тель-Авив против карантинных ограничений. Фоторепортаж
13:31 Рош а-Шана на пустынных улицах Умани. Фоторепортаж
13:34 Шёлковый путь Лю Вэя. Фоторепортаж с недели моды в Пекине
10:10 Подписание "Соглашений Авраама". Фоторепортаж из Вашингтона
07:50 Последствия ракетного обстрела Ашдода 15 сентября. Фоторепортаж
...