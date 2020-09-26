Демонстрации в условиях "герметичного" карантина. Фоторепортаж

Фото: Й. Зиндель, М. Альстер, А. Хермони. Flash90

В субботу, 26 сентября, вечером, в Иерусалиме, Кейсарии, Тель-Авиве и других городах прошли акции протеста против пребывания у власти премьер-министра Биньямина Нетаниягу. В демонстрациях приняли участие тысячи израильтян. На мосты поднялись активисты движения "Черные флаги".

Примерно в 21:30 в Иерусалиме начались столкновения демонстрантов с полицией, когда участники акций протеста отказались прекратить нарушать тишину. Решение об ограничение времени, отведенного для митингов с использованием шумовых эффектов, было принято БАГАЦем. Несколько демонстрантов задержаны.

В Кейсарии прошла демонстрация, организованная "Движением за чистоту власти". Участники меропрпиятия сообщили, что полиция блокировала въезд в город, а также доступ к центральной улице Кейсарии. По утверждению организаторов митинга, сотни автомобилей с людьми, направлявшимися для участия в митинге, не смогли въехать в город.

Напомним, 25 сентября, в Израиле вступил в силу режим "герметичного" карантина, введенный в соответствии с распоряжением правительства на фоне роста числа выявленных зараженных коронавирусом. Парламент так и не проголосовал за отмену демонстраций.