20 лет после начала "Интифады Аль-Аксы". Фотогалерея

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27 сентября 2000 года принято считать датой начала второй "интифады" палестинских арабов ("Интифады Аль-Аксы"). В этот день на перекрестке Нецарим в секторе Газы в результате диверсии был тяжело ранен солдат бригады "Гивати", который вскоре умер от полученных ранений. На следующий день лидер оппозиции Ариэль Шарон поднялся на Храмовую гору в Старом городе Иерусалима, мусульмане устроили беспорядки. В течение последующих недель беспорядки усилились и распространились на всю территорию Иудеи и Самарии, а также сектора Газы, происходили столкновения и в арабских кварталах израильских городов.

12 октября 2000 года в Рамалле толпа арабов линчевала двух израильских военнослужащих. До начала 2001 года арабскими террористами были осуществлены сотни нападений с применением холодного и огнестрельного оружия, а также взрывных устройств. С марта 2001 года возобновились теракты в автобусах и другие теракты-самоубийства. Ариэль Шарон был избран премьер-министром Израиля, он сменил на этом посту Эхуда Барака. Начались активные действия против инфраструктуры террора. В апреле 2002 года в Иудее и Самарии была проведена масштабная антитеррористическая операция "Защитная стена", апогеем которой стали боевые действия в Дженине. Было начато строительство заградительного "забора" вдоль границы с ПА. ЦАХАЛ осуществил серию задержаний и ликвидаций лидеров террора. В ноябре 2004 года при неясных обстоятельствах умер глава ООП Ясир Арафат. После чего "интифада" пошла на спад.

В общей сложности, в ходе "интифады" в 2000-2005 году в результате сотен терактов и атак боевиков погибли около 1000 израильтян, большинство из них были мирными гражданами. Со стороны Палестинской автономии потери составили более 3000 человек, сотни из которых были убиты "своими".