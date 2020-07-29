Инсталляция "Тайная вечеря Биби" на площади Рабина в Тель-Авиве. Фоторепортаж

Фото: Томер Ньюберг. Flash90

Утром в среду, 29 июля, на площади Рабина в Тель-Авиве была установлена инсталляция, изображающая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, сидящего за огромным обеденным столом.

Автор инсталляции: художник Итай Залаит. Украшать стол помогали шеф-повара Моран Аарон и Элиш Энгельберг.

Заявленное название инсталляции "Тайная вечеря Биби". Но глава правительства, в отличие от Иисуса, сидит за столом один. Впрочем, в группа помощников Залаита, включая его самого и поваров, состояла из 12 человек (напомним, что и апостолов было 12).

В 2018 году Итай Залаит установил на площади перед театром "Габима" статую Мири Регев, которая тогда была министром по делам культуры и спорта. В 2016 году на площади Рабина им была установлена позолоченная статуя премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.