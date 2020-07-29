Иерусалим:
23 - 34°
Тель-Авив:
27 - 31°
Эйлат:
33 - 43°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Фоторепортажи29 июля 2020 г., 08:00

Акция против полицейского насилия в Тель-Авиве: провокации и пострадавшие. Фоторепортаж

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото

Фото: Flash90

Вечером 28 июля в Тель-Авиве состоялась очередная акция протеста, в которой приняли участие около тысячи демонстрантов.

Первоначально участники митинга собрались на улице А-Солелим возле дома, в котором проживает министр внутренней безопасности Амир Охана. Поводом для этой акции стало, по словам митингующих, непропорциональное применении силы к участникам протестных акций в Тель-Авиве и Иерусалиме. Участники акции держали плакаты с фотографиями граждан, погибших за последние годы в результате действий полицейских.

Одним из организаторов этого пикета стали активисты движения "Черные флаги". Впрочем, флаги были не только черными, некоторые демонстранты вышли с израильскими, радужными и даже турецкими флагами.

Организаторы не согласовывали проведение этой акции, однако правоохранительными органами было принято решение дать высказаться тем, кто недоволен сегодняшней ситуацией.

После 21:00 часть участников протеста направилась колонной по улице Игаль Алон в южном направлении, создавая препятствия для движения транспорта. Полицейские предупредили участников шествия, что оно не было согласовано и они должны освободить проезжую часть, в противном случае, к ним будет применена сила.

Хотя полиция пыталась избежать столкновений, несколько десятков демонстрантов пострадали в результате нападений провокаторов. Пятерым пострадавшим потребовалась госпитализация. Свидетели рассказывают, что на демонстрантов нападали некие молодые люди в черных футболках, маскировавшиеся под активистов "Черных флагов". Нападения происходили на улице Ибн Гвироль, на улице Да Винчи, возле "Синематеки". Против демонстратов использовали палки и камни, бутылки и слезоточивый газ. По меньшей мере, один из нападавших задержан.


продолжение фоторепортажа
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 29 июля 2020
Участники акции протеста в Тель-Авиве рассказывают о провокациях "молодчиков в черном"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 июля 2020
Участники акции протеста в Тель-Авиве перекрыли 20-е шоссе
// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 июля 2020
Возле дома Амира Оханы в Тель-Авиве проходит акция протеста

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:06 Инсталляция "Тайная вечеря Биби" на площади Рабина в Тель-Авиве. Фоторепортаж
08:00 Акция против полицейского насилия в Тель-Авиве: провокации и пострадавшие. Фоторепортаж
09:51 Последняя из "Унесенных ветром": актриса Оливия де Хэвилленд – 1916-2020. Фотогалерея
07:31 Акции против Нетаниягу в Иерусалиме, Тель-Авиве и Кейсарии. Фоторепортаж
07:04 Голый протест против Нетаниягу, полиции и оккупации входит в моду. Фоторепортаж
10:06 Манифестация тренеров и владельцев спортзалов около дома главы минздрава. Фоторепортаж
07:56 Протест в Иерусалиме: тысячи недовольных политикой Нетаниягу. Фоторепортаж
17:22 Neowise – так выглядит самая яркая комета за последние годы. Фоторепортаж
11:49 Жизель Бюндхен, самой богатой модели и секс-символу Бразилии – 40. Фотогалерея
08:00 Протест против Нетаниягу и правительства в Иерусалиме и Тель-Авиве. Фоторепортаж
...