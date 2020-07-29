Акция против полицейского насилия в Тель-Авиве: провокации и пострадавшие. Фоторепортаж
Фото: Flash90
Вечером 28 июля в Тель-Авиве состоялась очередная акция протеста, в которой приняли участие около тысячи демонстрантов.
Первоначально участники митинга собрались на улице А-Солелим возле дома, в котором проживает министр внутренней безопасности Амир Охана. Поводом для этой акции стало, по словам митингующих, непропорциональное применении силы к участникам протестных акций в Тель-Авиве и Иерусалиме. Участники акции держали плакаты с фотографиями граждан, погибших за последние годы в результате действий полицейских.
Одним из организаторов этого пикета стали активисты движения "Черные флаги". Впрочем, флаги были не только черными, некоторые демонстранты вышли с израильскими, радужными и даже турецкими флагами.
Организаторы не согласовывали проведение этой акции, однако правоохранительными органами было принято решение дать высказаться тем, кто недоволен сегодняшней ситуацией.
После 21:00 часть участников протеста направилась колонной по улице Игаль Алон в южном направлении, создавая препятствия для движения транспорта. Полицейские предупредили участников шествия, что оно не было согласовано и они должны освободить проезжую часть, в противном случае, к ним будет применена сила.
Хотя полиция пыталась избежать столкновений, несколько десятков демонстрантов пострадали в результате нападений провокаторов. Пятерым пострадавшим потребовалась госпитализация. Свидетели рассказывают, что на демонстрантов нападали некие молодые люди в черных футболках, маскировавшиеся под активистов "Черных флагов". Нападения происходили на улице Ибн Гвироль, на улице Да Винчи, возле "Синематеки". Против демонстратов использовали палки и камни, бутылки и слезоточивый газ. По меньшей мере, один из нападавших задержан.
תיעוד: עשרה שתולים מתחזים למוחים עם דגלים שחורים, ואז תוקפים את המפגינים עם בקבוקי זכוכית, אגרופים, וגז פלפל. מזכירים לכם מי כאן המסוכנים. להפיץ pic.twitter.com/YhljmyKk0b– איתמר קציר (@ItamarKatzir) July 28, 2020
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