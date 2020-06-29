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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи29 июня 2020 г., 07:29

Митинги ЛГБТ-сообщества в городах Израиля. Фоторепортаж

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Фото: Flash90 и Getty Images

Вечером в воскресенье, 28 июня, в Тель-Авиве, Иерусалиме, Беэр-Шеве и Хайфе прошли митинги, организованные активистами ЛГБТ-сообщества. В них приняли участие тысячи людей.

В израильской столице митинг проходил в парке Независимости (Ган а-Ацмаут), он был посвящен четвертой годовщине гибели Ширы Банки, убитой религиозным фанатиком Ишаем Шлиселем во время гей-парада в Иерусалиме.

В Тель-Авиве около двух тысяч человек собрались на площади Рабина. Улицы рядом с муниципалитетом были перекрыты полицией. В этом мероприятии участвовали звезды израильской эстрады. Приветственное слово произнес мэр города Рон Хульдаи.

Судя по публикуемым фотографиям, многие участники этих мероприятий не соблюдали в полной мере карантинных требований: обязательное ношение защитной маски, соблюдение социальной дистанции (не менее 2 метров).

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