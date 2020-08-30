Протесты против Нетаниягу: религиозные присоединились к светским. Фоторепортаж
Фото: Flash90, пресс-служба полиции
Вечером в субботу, 29 августа, в ряде городов Израиля – в Иерусалиме, Кейсарии, Герцлии, Нагарии, Эйлате и др. – прошли акции протеста против пребывания у власти премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Наиболее массовой была акция в Иерусалиме. По разным оценкам, в ней участвовали от пяти до 20 тысяч человек. Впервые к протестам против Нетаниягу в столице присоединились представители общины бреславских хасидов, требующих дать им возможность совершить традиционное паломничество в Умань и обвиняющих в своих проблемах главу правительства.
Демонстранты вышли на митинги с плакатами "Оторвавшиеся от реальности, вы надоели", "Биби – домой", "Биби – лжец" и т.д.
Пресс-служба полиции сообщает о задержании 16 нарушителей порядка, в том числе за нападения на сотрудников правоохранительных органов.
В Иерусалиме бреславские хасиды вышли на митинг, требуя отпустить их в Умань на Рош а-Шана
Акции протеста против пребывания у власти Биньямина Нетаниягу прошли по всей стране