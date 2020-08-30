Протесты против Нетаниягу: религиозные присоединились к светским. Фоторепортаж

Фото: Flash90, пресс-служба полиции

Вечером в субботу, 29 августа, в ряде городов Израиля – в Иерусалиме, Кейсарии, Герцлии, Нагарии, Эйлате и др. – прошли акции протеста против пребывания у власти премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Наиболее массовой была акция в Иерусалиме. По разным оценкам, в ней участвовали от пяти до 20 тысяч человек. Впервые к протестам против Нетаниягу в столице присоединились представители общины бреславских хасидов, требующих дать им возможность совершить традиционное паломничество в Умань и обвиняющих в своих проблемах главу правительства.

Демонстранты вышли на митинги с плакатами "Оторвавшиеся от реальности, вы надоели", "Биби – домой", "Биби – лжец" и т.д.

Пресс-служба полиции сообщает о задержании 16 нарушителей порядка, в том числе за нападения на сотрудников правоохранительных органов.