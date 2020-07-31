Митинг против Нетаниягу в Иерусалиме: медитация и столкновения. Фоторепортаж

Фото: Оливер Фитуси и Йонатан Зиндель. Flash90

Вечером 30 июля около резиденции главы правительства, на Парижской площади в Иерусалиме состоялись очередные митинги противников и сторонников премьер-министра Биньямина Нетаниягу. По данным полиции, противников главы правительства собралось на порядок больше (примерно 2000 против 200). На этот раз полиции не пришлось применять силу и прибегать к помощи брандспойтов. Демонстранты вели себя мирно, в ходе акции протеста была проведена массовая медитация. Однако в районе развлекательного комплекса "Митхам а-ракевет" произошли полиция была вынуждена задержать 16 активистов движения "Ла Фамилия", намеревавшихся прорваться через оцепление к демонстрантам.