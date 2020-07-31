Митинг против Нетаниягу в Иерусалиме: медитация и столкновения. Фоторепортаж
Фото: Оливер Фитуси и Йонатан Зиндель. Flash90
Вечером 30 июля около резиденции главы правительства, на Парижской площади в Иерусалиме состоялись очередные митинги противников и сторонников премьер-министра Биньямина Нетаниягу. По данным полиции, противников главы правительства собралось на порядок больше (примерно 2000 против 200). На этот раз полиции не пришлось применять силу и прибегать к помощи брандспойтов. Демонстранты вели себя мирно, в ходе акции протеста была проведена массовая медитация. Однако в районе развлекательного комплекса "Митхам а-ракевет" произошли полиция была вынуждена задержать 16 активистов движения "Ла Фамилия", намеревавшихся прорваться через оцепление к демонстрантам.
// NEWSru.co.il // В Израиле // 31 июля 2020
Завершилась акция протеста возле резиденции Нетаниягу в Иерусалиме
Завершилась акция протеста возле резиденции Нетаниягу в Иерусалиме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 июля 2020
В Иерусалиме полиция проводит задержания активистов La Familia. ВИДЕО
В Иерусалиме полиция проводит задержания активистов La Familia. ВИДЕО
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 июля 2020
Массовые акции протеста проходят в Иерусалиме и Тель-Авиве
Массовые акции протеста проходят в Иерусалиме и Тель-Авиве