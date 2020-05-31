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NEWSru.co.il :: Фоторепортажи31 мая 2020 г., 10:02

Легендарному "ковбою" Клинту Иствуду – 90. Фотогалерея

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Фото: Getty Images

31 мая исполнилось 90 лет знаменитому американскому актеру, режиссеру и продюсеру Клинту Иствуду – лауреату двух премий "Оскар", трех "Золотых глобусов" и множества других кинематографических наград.

Он родился в Сан-Франциско. После окончания Университета Сиэтла был призван в армию, служил в Форт-Орде. В 50-х начал сниматься в кино, в амплуа положительного героя вестернов. В общей сложности снялся примерно в 80 фильмах и сериалах. Среди них "Хороший, плохой, злой", "Грязный Гарри", "Побег из Алькатраса", "Абсолютная власть" и многие другие. "Оскара" ему, как режиссеру, принесли картины "Непрощенный" (1992) и "Малышка на миллион" (2005).

Несмотря на преклонный возраст Клинт продолжает сниматься и снимать, а также играть в гольф. Как и в молодые годы, он увлечен джазом. До недавнено времени самостоятельно управлял вертолетом.

Иствуд был многократно женат, у него шесть детей.

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